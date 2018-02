Deel dit artikel:











Dikke yoghurt van Marrit over vijf jaar in luxe potje Koe Margriet | Foto: Boerderij Buitenverwachting

HOOGMADE - Het beste streekproduct van het Groene Hart 2017 komt uit Hoogmade. Winnaar is de dikke yoghurt van Marrit Kyung Ok. Vijf jaar geleden begon ze met het maken van de yoghurt en nu produceren haar koeien zo'n 40 potten per week.

Samen met haar vriend Bas produceert Marrit de speciale dikke yoghurt. Marrit was stomverbaasd toen ze bij de uitreiking de eerste prijs in handen kreeg. Over vijf jaar hoopt Marrit haar yoghurt te kunnen verkopen, verpakt in een mooi, luxe potje. Voor elke pot dikke yoghurt wordt de melk van één koe gebruikt. 'De koeien worden elke 6 weken getest op vet, lactose en eiwitten', vertelt Marrit. 'Veel eiwit geeft romige dikke yoghurt en vet geeft een lekkere smaak'. Aan de hand van een applicatie houdt ze de waarden per koe bij. LEES OOK: Yoghurt afkomstig van koe Margriet is Streekproduct van het Jaar