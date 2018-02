Onderzoek naar woonplaats Haags PVV-raadslid Dille

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke laat een onderzoek uitvoeren naar de woonplaats van PVV-raadslid Willie Dille. Reden is dat er twijfels zijn of zij wel in Den Haag woont. Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester vandaag bekend gemaakt.

De burgemeester is al enige tijd met Dille in gesprek over de kwestie. Het raadslid zou ook in Rijswijk een huis hebben en daar vaker zijn dan in haar woning in Den Haag.

Volgens de woordvoerder van de burgemeester zijn er afgelopen dagen weer gesprekken gevoerd met Dille en de gemeenteraad. Op basis daarvan is besloten een 'adresonderzoek' in te stellen. Daaruit moet blijken of zij wel in Den Haag woont. 'Uit dit onderzoek moet blijken of mevrouw Dille woonachtig is in Den Haag, zoals het lidmaatschap van de Haagse gemeenteraad vereist', aldus de woordvoerder.



Nummer twee kieslijst

Als blijkt dat Dille niet in Den Haag woont, verliest de PVV een prominent politicus. Dille is al sinds 2010 raadslid voor de PVV en staat momenteel op nummer twee van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Dienst Publiekszaken van de gemeente Den Haag. En kan wel enige tijd duren. 'De burgemeester hecht aan een degelijk en zorgvuldig onderzoek. Het onderzoek en een goede besluitvorming daarover maken dat dit traject enige weken in beslag zal nemen', stelt de woordvoerder.

De gemeenteraad steunt de burgemeester in haar voorstel. PVV-fractievoorzitter en lijsttrekker Karen Gerbrands laat weten niet te willen reageren.