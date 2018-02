Winteropvang voor daklozen zit bomvol

DEN HAAG - Nu de temperatuur onder het vriespunt ligt, is de winterregeling voor daklozen ingegaan. Deze winterregeling is er om te voorkomen dat daklozen buiten in de kou moeten slapen en ernstige gezondheidsrisico’s lopen.

De winterregeling gaat in wanneer het vanwege de kou te gevaarlijk is om buiten te slapen, bijvoorbeeld bij vorst of een combinatie van strenge kou met harde wind en langdurige regen. Mensen kunnen hierdoor ernstig onderkoeld raken of zelfs overlijden. In de regio Haaglanden geldt deze regeling in de gemeenten Den Haag en Delft.

‘Haagse daklozen kunnen gratis overnachten in de winteropvang aan de Zilverstraat 40. In dit pand van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven is plaats voor maximaal 125 mensen per nacht. Deze extra slaapplaatsen komen bovenop de plekken in de reguliere nachtopvang voor daklozen van de Kessler Stichting en het Leger des Heils', vertelt Elly van der Vliet, directeur van de Schroeder Stichting. ‘We zitten de afgelopen dagen helemaal vol, gaat ze verder.‘



Gratis slapen en eten

Daklozen krijgen naast een gratis slaapplaats ook een maaltijd en ontbijt aangeboden en kunnen zich douchen en hun kleding wassen. Verder kunnen zij met medische klachten terecht bij een sociaal verpleegkundige. Schroeder stelt haar pand beschikbaar en zorgt voor de catering en beveiliging.

Een illegale Iraanse man is enerzijds blij dat hij in de winteropvang kan slapen maar aan de andere kant zegt hij: ’het zorgt ook voor veel stress omdat er regelmatig agressie is tussen de daklozen.’ Dave is 14 jaar dakloos en is zeer te spreken over de winteropvang. ‘Het eten is goed, de beveiligers zijn aardig, alleen ’s nachts is het wel eens moeilijk. Met meer dan 100 mannen in een zaal slapen is geen pretje, die snurkt, die is boos, maar ja', verzucht hij, ‘alles beter dan onder een brug in de vrieskou.’

