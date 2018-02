Onze olympiërs: Annouk van der Weijden bezig aan 'topjaar'

NIEUWVEEN - Nog één dag en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: schaatsster Annouk van der Weijden.

Met haar 31 jaar is ze de oudste regiogenoot die mag schitteren op het olympische toneel. Dat heeft de Nieuwveense te danken aan haar overwinning op de 5000 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Daarbij heeft ze nog een ijzer in het vuur: de massastart, waarop ze drie weken terug nog de nationale titel veroverde.

Droom

Sowieso is Van der Weijden bezig aan een ijzersterk seizoen. Als kers op de taart werd ze acht dagen geleden ook nog overtuigend Nederlands kampioen allround . 'Dit is wel een topjaar', zegt ze met een grote glimlach. Met plaatsing voor Pyeongchang 2018 als hoogtepunt. 'Dat maakt alle tegenvallers van de afgelopen jaren weer goed.'

Vier jaar terug was Van der Weijden er ook bij op de Spelen in Sotsji. 'Dat was voor mij super om mee te maken', blikt de blondine terug. Destijds eindigde ze als vijfde op de 3000 meter. 'Echt een droom die uitkwam. Toen wilde ik natuurlijk door met schaatsen, omdat ik het gevoel had dat mijn hoogtepunt nog niet geweest was. Helaas is het in de tussentijd niet echt heel erg lekker gegaan.'

Opvallend genoeg lukte het haar eind vorig jaar niet om zich te kwalificeren voor de olympische drie kilometer. Terwijl ze op de 5000 meter juist als beste Nederlandse kwalificatie afdwong. 'Het blijkt dat ik hier beter in ben, dus dan moet ik me hier maar op focussen. Het voelt nog niet zo, maar dan moet ik mijn prioriteiten maar even verleggen, hè.'



