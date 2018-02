West Wekker: Oudere dame rijdt met microcar portiekflat in en inspectie stadswarmte met vliegtuigje

REGIO - Goedemorgen! Start je donderdag goed met een selectie van het belangrijkste nieuws dat Omroep West voor je op een rijtje heeft gezet!

1. Eneco inspecteert stadswarmte met proppelervliegtuigje

Inwoners van Den Haag, Ypenburg, Delft-Noord en Zoetermeer kunnen de komende tijd een propellervliegtuigje boven hun woning zien vliegen. Eneco brengt met dit vliegtuigje het stadswarmtenet in kaart, om eventuele onregelmatigheden in het warmtenet te ontdekken.

2. Oudere dame rijdt met microcar appartementencomplex binnen

Het portiek van een appartementencomplex in Leidschendam is gisteravond fors beschadigd geraakt. Een oudere dame reed haar zogenoemde microcar achterwaarts en ging dwars door de gevel van het complex in de Burgemeester Sweenslaan.

3. Onderzoek naar woonplaats Haags PVV-raadslid Dille

Burgemeester Krikke wil ondezoek naar de juiste woonplaats van Haags PVV raadslid Willie Dille. Er bestaan twijfels of Dille echt in Den Haag woont. Als dat niet zo is, verliest de partij een prominent politicus. Dille staat nummer 2 op de kieslijst.

4. Haagse heldin onder de indruk tijdens rechtszaak overvaller

Melissa, die in oktober vorig jaar een overvaller in de Albert Heijn achtervolgde en een schop gaf, zag de dader woensdag weer in de rechtbank.

5. Burgemeester Van Ardenne: 'Geen vergelijkbare zaak als dossier Kwekers in de kunst gevonden'

Onderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming in Westland heeft niet aangetoond dat er meer misstanden zijn geweest in het dossier Kwekers in de Kunst. Dit liet burgemeester Agnes van Ardenne gisteren weten. Nadat burgemeester Sjaak van der Tak op eigen houtje geld had toegezegd aan de culturele instelling, wilde de gemeenteraad dit onderzoek.

Weer

Na een uitzonderlijk zachte eerste maand van het jaar, lijkt de winter in februari toch nog het één en ander goed te willen maken. Nadat we afgelopen week na een aantal koude nachten eindelijk hebben kunnen schaatsen, worden we vrijdag getrakteerd op winterse buien: er wordt sneeuw verwacht.

Vanavond op TV West: Van de kaart

Presentator Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad. Dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio.

In Leiden komt Jet vanavond door het huis van Ans waar zij een naamgenoot tegenkomt: Jet de poes! Even verderop komt Jet door het huis van Kees. Hier hangen allemaal beterschapskaarten in de woonkamer. Kees blijkt onlangs behandeld te zijn aan slokdarmkanker. De ziekte was een grote schrik voor Kees en zijn familie, maar het ziet er nu gelukkig allemaal goed uit. Na weer een stukje wandelen treft Jet Kindercircus Miloco. Hier krijgen kinderen les in circustrucs die zij aan het eind van ieder seizoen opvoeren in een theater. De lijn eindigt in de prachtige Hortus Botanicus.