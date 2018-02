Van klassiek via pop tot Arie op Muzieksafari: verwachtingen cultuurcomplex hooggespannen

DEN HAAG - De wekelijkse boerenmarkt naar binnen halen, de kinderen van de stad met kunst en cultuur in aanraking laten komen, een belangrijke schakel vormen tussen de twee uitersten die zand en veen nog steeds vormen in Den Haag. Meer, véél meer popmuziek laten horen. Natuurlijk: ook samen producties brengen en leren van elkaar. En ja: zelfs de muziek die ooit bij Omroep West was te horen in het programma ‘Arie op Muzieksafari’, gaat er klinken.

De ambities van de samenwerkende instellingen die straks in het cultuurcomplex op het Spuiplein in Den Haag in een gebouw komen te zitten: het zijn er veel. En dan zijn er nog de verlangens uit de stad. Van andere culturele organisaties, van politieke partijen, van burgers.

Ook naar hen zal worden geluisterd, beloofden de vertegenwoordigers van het Zuiderstrandtheater, Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium woensdagavond tijdens een debat in de bibliotheek over de eigen ambities, dromen en verlangens voor de toekomst. Of in praktische bewoordingen: wat is er nu te beleven op 7 en 8 februari 2021 als de zalen pakweg een half jaar in gebruik zijn.



Mediation

De topmensen van de instellingen lieten doorschemeren dat ze zelf ook wel eens moeite hebben gehad om gezamenlijk tot een idee te komen. Het woord ‘mediation’ viel zelfs even. Maar ze hebben uiteindelijk wel een visie geschreven: ‘Een huis voor heel Den Haag’.

Om het ook maar even praktisch te houden: de organisaties willen niet alleen onderling veel meer gaan samenwerken, ze willen ook met allerlei instellingen in de stad verbindingen aangaan. Met het onderwijs, met musea als het Mauritshuis, met Beelden aan Zee, met de cultuurankers in de wijken.



Diep in de nacht

Met als resultaat dat er daar straks in dat nieuwe gebouw op het Spuiplein van negen uur ’s morgens tot diep in de nacht iets te beleven valt. Lichte en zware klassieke muziek, dans, cursussen, openbare repetities, pop, studenten die werken aan een compositie.

Sterker. De bestuurders zien ook heel veel in nog nauwere banden met ook het Filmhuis en Theater aan het Spui – aan de overkant – zodat straks in de binnenstad van Den Haag een vierkante kilometer ontstaat met een zeer hoge cultuurdichtheid. ‘Misschien wel de hoogste van de hele wereld’, aldus Henk Scholten, directeur van het Zuiderstrandtheater en dans- en muziekcentrum dat straks de hoofdhuurder van het complex wordt.



Geslaagd

Een zware belasting, hoge verwachtingen. Dus rijst een beetje aan het einde van zo’n discussieavond ook een beetje de vraag wanneer dat dat nieuwe cultuurcomplex echt is geslaagd. Is dat het geval als er pakweg 300.000 mensen per jaar komen?

Nee. Vindt Janine Dijkmeijer, algemeen directeur van het Nederlands Danstheater. ‘De geslaagdheid zit in je eigen kwetsbaarheid. Dat je werkelijk tegen elkaar durft te zeggen: wat je nu doet vind ik enorme onzin. Dán ga je bruggen maken.’