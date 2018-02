Deel dit artikel:











Eneco inspecteert stadswarmte met propellervliegtuigje Het vliegtuig dat gebruikt wordt om het stadswarmtenet in kaart te brengen | Foto: Eneco

REGIO - Inwoners van Den Haag, Ypenburg, Delft-Noord en Zoetermeer kunnen de komende tijd een propellervliegtuigje boven hun woning zien vliegen. Eneco brengt met dit vliegtuigje het stadswarmtenet in kaart, om eventuele onregelmatigheden in het warmtenet in kaart te brengen.

Het gaat om een speciaal uitgerust vliegtuig uit Denemarken dat met een infraroodcamera de temperatuurverschillen tussen de stadswarmteleidingen in de grond en de omgeving in beeld brengt. Wanneer duidelijk is waar warmte wordt verloren, kunnen de onderhoudsactiviteiten gerichter en efficiënter ingepland worden. Wanneer het vliegtuigje de lucht in gaat, staat niet vast. Gunstige weersomstandigheden bepalen namelijk het moment van de inspectievlucht. Voor goede infraroodfoto's moet het namelijk droog, helder, koud en donker zijn.

Geluidsoverlast In combinatie met de toegestane vliegtijden binnen de verleende vergunning wordt er ongeveer van 19.00 en 23.00 uur gevlogen. Gedurende deze uren houdt het vliegtuig een patroon aan op een hoogte van 650 meter boven de eerder genoemde gebieden. Dit kan voor enig geluidsoverlast zorgen.