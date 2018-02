Deel dit artikel:











Auto en camper gaan in vlammen op in Den Haag De auto aan de Lichtenbergweg ging verloren. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan de Lichtenbergweg in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 00.30 uur ontdekt.

De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust. De schade is groot. Ook op de Sleepnetstraat in DenHaag was het raak. Daar vatte een geparkeerde camper vlam. Ook een voertuig dat naast de camper geparkeerd was, liep schade op.