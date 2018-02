Wonen in Wassenaar kost je een vermogen, slechts een gemeente is nog duurder

WASSENAAR - Wassenaar is de op een na duurste gemeente van Nederland om te wonen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Gemiddeld betaalde je daar vorig jaar 705.228 euro voor een optrekje.

De enige gemeente waar een huis gemiddeld nog wat duurder is, is Bloemendaal. Om daar te wonen, moet je gemiddeld 775.770 euro meenemen. Andere dure gemeenten om te wonen, zijn Laren (636.543 euro), Blaricum (619.585) en Heemstede (514.206).

Delfzijl was vorig jaar de goedkoopste gemeente in Nederland om een huis te kopen. Volgens Daar moest gemiddeld 141.000 euro worden neergeteld voor een woning. Groningse gemeenten scoren al langer laag op deze woningmarktranglijst. In de vier voorgaande jaren had Pekela nog de laagste gemiddelde verkoopprijs. Pekela deed het nu net ietsje beter dan Delfzijl. Ook Heerlen, Oldambt, Veendam, Kerkrade, Den Helder en Schiedam zaten wat betreft gemiddelde huizenprijs ver onder het landelijk gemiddelde van ruim 263.000 euro.