Problemen op A12 en A13 na botsingen met meerdere auto's

GOUDA - Zeven auto's botsten donderdagochtend op elkaar op de A12 naar Utrecht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Woerden.

Vanwege het ongeluk, dat gebeurde rond 7.30 uur, werden twee rijstroken afgesloten. Dit leidde rond 8.15 uur tot twaalf kilometer file en anderhalf uur vertraging vanaf Gouda. Om 8.30 uur werden de rijstroken vrijgegeven en nam de file snel af in lengte.

Vanwege de file op de A12 liep het verkeer ook vast op de N11. Voor de aansluiting met de A12 moest het verkeer rekening houden met twintig minuten vertraging.



'Rijd om'

Er waren donderdagochtend ook problemen op de A13 naar Den Haag. Tussen Rotterdam-Airport en Delft-Zuid was vanaf 7.45 uur maar één rijstrook open na een ongeluk waarbij eveneens meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken waren.



Dit leidde rond 8.15 uur tot zes kilometer file en ruim een uur en een kwartier vertraging. 'Rijd om via het Westland of desnoods via Gouda', adviseerde ANWB-woordvoerder René Passet daarom. Rond 8.30 uur werden ook hier de rijstroken vrijgegeven en verdween ook deze file als sneeuw voor de zon.Er ontstonden rond 9.00 uur wel weer problemen op de A20 naar Hoek van Holland. Daar werden twee rijstroken afgesloten na een ongeluk. Dit leidde rond 9.30 uur tot een uur vertraging. Verkeer richting Rotterdam werd geadviseerd via Den Haag en Delft te rijden, over de A12, A4 en A13 maar na het vrijgeven van de rijstroken loste deze file rond 9.45 uur op.