Deel dit artikel:











IJsbaan Ammerstol blijft dicht, De Lier was wel open Schaatsen op de ijsbaan in De Lier. (Foto: Mariëlle Bakker)

REGIO - Na twee dagen ijspret zit het er voorlopig weer op voor IJsclub 'Vooruitgang' in Ammerstol. De ijsbaan gaat deze donderdag niet meer open omdat het niet hard genoeg heeft gevroren. In De Lier bij IJsclub 'Hard Gaat-ie' kon donderdagochtend wel geschaatst worden. 'We gaan wel open, voor zolang het kan', schrijft de vereniging donderdagochtend op Facebook. Rond 11.15 uur ging de ijsbaan dicht.

De afgelopen dagen kon je op verschillende plekken in onze regio de ijzers onderbinden. Naast De Lier en Ammerstol kon er ook in Boskoop nog geschaatst worden. Maar donderdagochtend lijkt de schaatspret toch langzaam op zijn eind te lopen. De ijsbaan van IJsclub 'Vooruitgang' in Ammerstol blijft dicht.

Ook voor de ijsmeesters in De Lier was het hard werken in de nacht van woensdag op donderdag, maar zij durfden het wel aan. 'De baan is wat roffelig, dus echt natuurijs', schreven ze donderdagochtend. Later op de ochtend moest de ijsbaan toch dicht.

LEES OOK: Toetje van de winter komt eraan: vrijdag kans op sneeuw