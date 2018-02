Haagse sportverslaggever Kees te Gussinklo overleden

DEN HAAG - De Haagse sportverslaggever Kees te Gussinklo van mediapartner Den Haag FM is onverwachts overleden. Hij is 64 jaar geworden.

Te Gussinklo werkte ruim 25 jaar bij het radioprogramma Sportsignaal bij de Haagse stadsomroep en was in de Haagse regio een bekende persoonlijkheid. Naast zijn reguliere werk bij welzijnsorganisatie Zebra was Te Gussinklo als vrijwilliger ook betrokken bij Haaglanden Voetbal en voetbalvereniging RAS in Den Haag.

Presentator Tjeerd Spoor van het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf werkte lang samen met Te Gussinklo. 'Het programma Sportsignaal heeft veel te danken aan Kees, hij stak er voor en achter de schermen veel tijd in. Het was een gedreven verslaggever en hij kon zich goed vastbijten in een onderwerp. Bovenal was het een heel aardige, sympathieke collega.'



Ontzettend gemis

Bij Den Haag FM is de verslagenheid groot volgens stationmanager Gerard van den IJssel. 'Het is een ontzettend gemis dat hij er nu niet meer is. Zijn kennis van de Haagse voetbalwereld was enorm.'

'Je wordt koud van van zo’n bericht, de rillingen lopen over je rug. Zomaar, plotseling,' schrijft hoofdredacteur Ton Beije in een in memoriam van Haaglanden Voetbal.