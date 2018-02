Deel dit artikel:











McBeuk: Man gaat helemaal los omdat McDonald's zijn eten niet snel genoeg klaarmaakt Archieffoto: Lex van Lieshout/ANP

WATERINGEN - 'Ik heb zo'n trek in McDonald's...', klonk het jarenlang in de reclame van de hamburgergigant. Die slogan ging in de nacht van woensdag op donderdag zeker op voor een 24-jarige man uit Rijswijk. Hij was blijkbaar nogal 'hangry', want toen hij bij de McDrive in Wateringen zijn eten niet snel genoeg kreeg, ging hij door het lint. Even later werd hij opgepakt.

De hongerige ruziemaker had het gemunt op een 27-jarige inwoner van Wateringen. Die had de man opgeroepen 'rustig aan te doen', toen hij samen met zijn vrienden in de rij stond voor de McDrive bij het restaurant in de Wippolderlaan, weet onze mediapartner WOS. Zowel de dader als het slachtoffer waren daar aangeschoven om hun snackbehoeften te bevredigen. Maar dat ging blijkbaar niet snel genoeg. Na een tijdje begon de man die voor de Wateringer in de rij stond ongeduldig tegen het raam bij de kassa te bonzen. Het slachtoffer maande de man tot kalmte, maar dat accepteerde hij niet. Hij liep naar de auto waar de vrienden in zaten en opende het portier.

Agent was om de hoek De man sloeg - vlak voor sluitingstijd van de McDrive, even voor 01.00 uur - met zijn vuist meerdere malen één van de vrienden van de Wateringer zo hard in het gezicht dat die hierdoor een flinke hoofdwond op liep. Vervolgens probeerde hij de Wateringer te trappen. De andere vriend aarzelde geen moment en belde 112. Een agent die stond te tanken bij het benzinestation naast het wegrestaurant hoorde de oproep en kwam direct kijken. De Rijswijker werd aangehouden. Of hij uiteindelijk zijn bestelde junkfood heeft gekregen, kon een politiewoordvoerder tegenover Omroep West niet zeggen. De agressieve man is door de politie vastgezet in het bureau. Mogelijk heeft hij daar iets te eten gekregen.

Hechtingen Het 27-jarige slachtoffer moest naar een ziekenhuis voor hechtingen. De Wateringer heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.