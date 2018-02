5 vragen: wat deed dat vliegtuigje toch de hele avond boven onze regio?

REGIO - Tientallen keren vloog er woensdagavond een klein vliegtuig over onze regio heen. Op vluchtkaarten is te zien dat het vliegtuigje urenlang heen en weer vloog over onder meer Den Hoorn, Zoetermeer, Rijswijk en Den Haag. Het vliegtuigje blijkt van het Deense bedrijf COWI te zijn die op hun beurt zijn ingehuurd door energieleverancier Eneco. Maar wat deed het vliegtuigje zo lang in de lucht? En waarom op die hoogte? Kim Vogten van Eneco legt het uit.

1. Waarom wordt er met dit vliegtuigje gevlogen?

'Aan boord van het vliegtuig is een speciale camera die een warmtescan maakt van onze stadswarmtenetten. Op deze manier kunnen wij inspecteren of er ergens problemen zijn. We vliegen over een bepaald gebied heen, maken foto's en die worden dan naast elkaar gelegd om alles in kaart te brengen. Zo kunnen we zien of er ergens veel warmte ontsnapt.'

2. Wat is er allemaal voor nodig om die foto's te maken?

'In het vliegtuig zit uiteraard een piloot die ook een navigator meeneemt. Ook gebruiken we apparatuur, waarvan de belangrijkste natuurlijk de speciale infraroodcamera is. Ook moet het buiten goed koud zijn. Als de grond koud is, krijgen wij een duidelijk beeld. Vanaf december kijkt COWI nauwlettend naar de weersverwachtingen. Als het koud gaat worden, komen ze hierheen vliegen vanuit Denemarken om de beelden te maken. Daarom is er dus voor woensdagavond gekozen.'

3. Hoevaak vliegen jullie met dit vliegtuigje?

'Dat is altijd best spannend. Het hangt er maar net vanaf hoeveel tijd we nodig hebben om het hele gebied in kaart te brengen. Maar dit jaar hebben maar één avond nodig gehad. De Deense piloot en zijn navigator zijn er in geslaagd om tussen 19.00 uur en 22.30 over het hele gebied te vliegen en alles te fotograferen. Maar makkelijk is dat niet hoor. Het is heel koud in het vliegtuig. De temperatuur lag rond de min tien graden, ze kunnen niet landen tussendoor en vanwege de speciale camera mag er ook geen licht aan. Ook moesten ze op tijd terug zijn omdat het vliegveld, Rotterdam The Hague Airport, niet tot heel laat open is.'

4. Mensen ervaren wel overlast van het vliegen..

'We doen het maar één keer, ieder jaar opnieuw. En het is op 650 meter boven de grond, dus mensen kunnen het inderdaad horen. Maar we hebben het zo goed als kon proberen aan te kondigen. Op onze website, op social media, maar bijvoorbeeld ook in huis-aan-huis-bladen. We kunnen ook niet hoger vliegen, want dan werkt de camera niet meer.'

5. Is er geen andere manier om dit gebied in kaart te brengen?

'Er is helaas geen andere manier om dit te doen. We willen een ontzettend groot gebied in kaart brengen in zo min mogelijk tijd. Als we het vanaf de grond doen moeten we op veel plekken de straat opengraven. Je zou in theorie ook drones kunnen gebruiken, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk. Het gebied is té groot, de accu's zijn niet goed genoeg, het kost meer tijd en het is erg lastig om een vergunning te krijgen.'

