Na 'bedelen' om huurverlaging: Vrouw oud-burgemeester Wassenaar weg als Eerste Kamerlid

DEN HAAG - Marleen Barth, de echtgenote van de oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema, treedt terug als Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Barth kwam de afgelopen weken een paar keer negatief in het nieuws. Zo probeerde zij via emails aan de gemeentesecretaris van Wassenaar een huurverlaging te krijgen voor hun woning in het villadorp.

Het echtpaar bedong dat het na het vertrek van Hoekema als burgemeester nog een jaar in de twee miljoen euro kostende woning mocht blijven wonen. Het stel betaalde daarvoor een huur die gelijk was als die in de periode dat hij nog burgemeester was. Maar Barth vroeg in een stekelige mail aan de gemeentesecretaris dat bedrag met 400 euro omlaag te brengen naar duizend euro per maand.



Afwezig

Daar kwam bovenop dat zij afgelopen dinsdag niet aanwezig was bij het debat in de senaat over de nieuwe Donorwet. Dit omdat zij met haar echtgenoot op vakantie was op de Malediven.

Dat leidde tot veel onrust in haar eigen partij. ‘Ik betreur het zeer dat er over mijn afwezigheid zoveel beroering is ontstaan. Ik heb hierin een verkeerde afweging gemaakt,’ laat Barth weten in een verklaring. 'Het spijt me enorm dat deze twee zaken samen nu zo’n negatief licht werpen op de partij waar ik al zo lang en met zoveel liefde actief voor ben. Ik ben tot de slotsom gekomen dat nog langer functioneren als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid meer kwaad dan goed zal doen, en dat is het laatste dat ik wil.'



Begrip

PvdA-leider Lodewijk Asscher stelt begrip te hebben ‘voor het moeilijke besluit' dat zij heeft genomen. De PvdA-leider: ‘Ze heeft zich de afgelopen jaren op verschillende posities met veel passie ingezet voor de partij. Ik heb daar waardering voor.’

Vicefractievoorzitter André Postema neemt voorlopig de taken van Barth over. De zetel van Barth wordt ingenomen door Wouter van Zandbrink.



Onder vuur

Ook Hoekema zelf ligt onder vuur. Hij bedong dat hij na zijn vertrek in Wassenaar tot aan zijn AOW niet 80 procent, maar 100 procent van de bezoldiging kreeg. Toen dat uitlekte via NRC, besloot hij de 17.800 euro terug te storten. Zelf stelde hij dat er niets mis is met de extra uitkering. Juristen zien dat anders. 'De extra financiële afspraken zijn niet in overeenstemming met de wettelijke regelingen', stelt bijvoorbeeld hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen in de krant.

Gevolg is wel dat er in de gemeente Langedijk - waar Hoekema nu waarnemend-burgemeester is - wordt getwijfeld of hij daar nog kan aanblijven.