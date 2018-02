Deel dit artikel:











Stempelposten en koek-en-zopie in Reinier de Graaf Gasthuis Patiënten konden in het ziekenhuis een ronde maken langs alle elf steden. (Foto: John-Boy Vossen)

DELFT - Omdat de kans op een Elfstedentocht in Friesland klein is, organiseerde het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft donderdagochtend een eigen Elfstedentocht, door het ziekenhuis. Patiënten konden een ronde in het ziekenhuis maken langs alle elf steden. Deze Delftse Elfstedentocht was een initiatief van de ergo- en fysiotherapeuten van het Reinier de Graaf Gasthuis, dat zo patiënten op een ludieke manier in beweging wilde krijgen.

De vijfde verdieping van het ziekenhuis was voor deze gelegenheid winters versierd, er stonden stempelposten en er stond een koek-en-zopiekraam. Onder begeleiding van fysiotherapeuten konden de patiënten een totale afstand afleggen van ongeveer driehonderd meter of een gedeelte hiervan.



Langs de route was er op veel plekken de mogelijkheid even te rusten. Halverwege de route werd warme chocolademelk met slagroom uitgedeeld en na afloop kregen de patiënten een medaille en een welverdiende kom erwtensoep. Ongeveer dertig patiënten liepen mee.

'In beweging blijven belangrijk' Directievoorzitter Carina Hilders van het Reinier de Graaf Gasthuis is 'enorm trots' op de patiënten die meeliepen en de medewerkers die dit organiseerden. 'Als ziekenhuis willen we de beste zorg leveren aan patiënten. In beweging blijven is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is het goed om lol met elkaar te hebben, om zo het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk te maken.'

