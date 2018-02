OM: bedreiger VVD-voorlichter moet kliniek in

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie wil dat een 20-jarige Rotterdammer die vorig jaar een communicatiemedewerker van de VVD telefonisch bedreigde, wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. Volgens de officier van justitie kan de bedreiging de man niet strafrechtelijk worden aangerekend omdat hij een psychotische stoornis heeft en waanbeelden had.

Wishal K. belde in juli meerdere keren achter elkaar met het kantoor van de VVD en vroeg de medewerker om het adres van Mark Rutte. Anders zou hij 'een mes op haar strot' zetten.

K. wilde naar eigen zeggen sponsorgeld voor zijn dj-carrière, maar het gesprek liep uit de hand. 'Het werd een bitch fight. Maar ik heb het nooit zo bedoeld. Het spijt me, ik zou nooit iemand iets aandoen', vertelde K. de rechter.



Moordenaars

Op moment zit K. vast omdat hij zich niet aan de voorwaarden had gehouden die hem na zijn arrestatie waren opgelegd. De cel valt hem zwaar. 'Ik wil heel graag naar school en weg uit de gevangenis. Ik zit daar tussen moordenaars, ik vind het eng. Edelachtbare, kunt u me uit deze hel halen waar ik nu in zit?'

De advocaat van de man zei dat er geen sprake is van een misdrijf. De uitdrukking 'iemand een mes op de keel zetten' zou hooguit 'onwelvoeglijk taalgebruik' zijn. De raadsman zegt dat de man de dreiging nooit werkelijk had kunnen uitvoeren. Hij wist alleen de voornaam van de voorlichtster.