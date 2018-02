Zandkunstwerk op Scheveningse strand: 150 bij 300 meter

DEN HAAG - Op het Scheveningse strand is maandag begonnen met de bouw van een enorm kunstwerk van zand. Naar schatting is het kunstwerk, dat 150 bij 300 meter wordt, na twee weken af.

Het kunstwerk, dat Ringen aan Zee heet, wordt gebouwd door twee zilverkleurige graafmachines. De twintig ringen van zand staan voor 200 jaar badcultuur van Scheveningen. Dit hele jaar wordt op allerlei manieren gevierd dat badplaats Scheveningen twee eeuwen oud is.

Na ongeveer een week zijn volgens de organisatie van Feest aan Zee de eerste, binnenste ringen zichtbaar. Die zijn tweeënhalve meter hoog. Naar buiten toe worden de ringen steeds lager, tot 1.20 meter.

Dansvoorstellingen

De zandringen zijn toegankelijk voor iedereen. In het kunstwerk zijn allerlei activiteiten. In het midden worden bijvoorbeeld dansvoorstellingen gehouden en op sommige delen worden in het zand gezichten gemaakt.

LEES OOK: Feestjaar Scheveningen officieel afgetrapt