DEN HAAG - In een midweekse speelronde kruist ADO Den Haag donderdagavond de degens met het Vitesse van Henk Fraser. In deze 22ste speelronde van de eredivisie hoopt de Haagse ploeg haar ongeslagen thuisreeks van drie duels uit te kunnen breiden.

De aftrap van de wedstrijd tussen de nummers tien en zeven is om 18.30 uur. Alles over het duel is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.