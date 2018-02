Leidse huurbaas Jan V. die vast zit voor belastingfraude moet taakstraf uitvoeren

LEIDEN - De Leidse huurbaas Jan V. heeft een taakstraf van 24 uur opgelegd gekregen van de politierechter. Jan V. (67) zit momenteel vast op verdenking van belastingfraude, maar donderdag moest hij voor een andere zaak voor de rechter verschijnen. Hij vernielde in oktober 2016 de muur van een pand aan de Nieuwe Rijn in Leiden.

'Het is mijn muur,' zei de Leidse vastgoedondernemer tijdens de politierechterzitting. Hij legde uit dat zijn zoon en dochter eigenaar zijn van het pand aan de Nieuwe Rijn en dat er een langlopend conflict is met de buurman. 'Er is piepschuim op de muur geschroefd en er is gestuct door de buurman, maar het is mijn muur.'

Jan V. legde uit dat hij samen met zijn advocaat op 26 oktober 2016 ging kijken naar de muur. Volgens de buurman sloeg V. een gat zo groot als twee bakstenen in de muur en dreigde de ondernemer 'met een shovel over hem heen te rijden.' Volgens V. heeft hij alleen met een steentje dat hij op de grond vond in de muur gepoerd.



Doodsbedreiging

V. liep tijdens de zitting helemaal leeg over de gemeente Leiden, die hem 'boycotten en hem het leven zuur maken.' De gemeente Leiden legde de vastgoedondernemer in 2012 een contactverbod op, omdat hij zes ambtenaren met de dood had bedreigd. De officier van justitie was duidelijk: 'U doet het altijd anders dan anders en dat moet maar eens afgelopen zijn.'

De officier eiste een taakstraf van 24 uur: 'U bent een vermogend man. U heeft meerdere panden. Een geldboete heeft geen zin, alleen een taakstraf is passend.' De rechter ging daarin mee: 'De tijd van geldboetes is voorbij.' De rechter vroeg de ondernemer naar zijn inkomen, maar daar bleef hij vaag over: 'Een ton, een halve ton, bruto, netto, geen idee. Ik heb nu geen inkomen, want ze hebben alles in beslag genomen.'



Rolls Royce

Jan V. werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De huurbaas heeft vermoedelijk voor enkele tonnen gefraudeerd door jarenlang geen inkomstenbelasting te betalen.Bij doorzoekingen van verschillende panden in Leiden en omstreken zijn onder meer verschillende auto's, waaronder een Rolls Royce, administratie en onroerend goed in beslag genomen.

V. heeft volgens het OM jarenlang te weinig inkomstenbelasting betaald door te doen alsof hij in het buitenland woonde. Tijdens de politierechterzitting verklaarde Jan V. dat hij al tijden in Spanje woont. 'Ik ben af en toe eens in Nederland. Nu wat vaker omdat mijn vrouw ziek is.'



Bouwen zonder vergunning

Naast de belastingfraude wordt de Leidenaar ook verdacht van het bedreiging, vernieling en intimidatie, onder meer van ambtenaren. Daarnaast verdenkt het OM hem van adresfraude en regelmatig bouwen zonder vergunning. Het onderzoek naar die aantijgingen loopt nog.