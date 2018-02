'Joop Buyt moet nachtburgemeester worden van Den Haag'

DEN HAAG - Op Facebook is een pagina opgericht waarin wordt opgeroepen om Omroep West-celeb Joop Buyt de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag te laten worden. Inmiddels staat de teller van de pagina op zo'n 150 mensen die vóór zijn uitverkiezing zijn. Oprichter is Hagenaar Robert-Jan Haneman, die de pagina aanmaakte in Ecuador waar hij op dit moment woont. 'Hij ademt de sfeer van Den Haag echt goed uit', laat Haneman weten vanuit Zuid-Amerika.

Nu de huidige nachtburgemeester René Bom zijn taken neerlegt, is Den Haag op zoek is naar een nieuwe nachtburgemeester. De Haagse Nachtraad heeft afgelopen vrijdag de vacature voor de nieuwe nachtburgemeester online gezet. Tot en met twee maart kan iedereen die het stokje graag over wil nemen zich inschrijven.

Robert-Jan Haneman wil een lans breken voor Omroep West-presentator Joop Buyt, die elke vrijdag te zien is in TV West Sport en onlangs ook een carnavalshit lanceerde. Haneman opende zelfs een Facebook-pagina om zoveel mogelijk stemmen voor Buyt te verzamelen.



Gotham City

'Ik kom veel op de Grote Markt en daar ken ik Joop een beetje van', legt Haneman uit. 'En ik heb altijd tegen mijn vrienden gezegd dat als René Bom onverhoopt ging stoppen, dat Joop het stokje moet overnemen. Hij heeft groen en geel bloed door zijn aderen stromen en hij heeft een heel mooi platform op sociale media. Ik zou het niet erg vinden als hij namens Den Haag het woord doet in het land. Hij is al een beetje bekend, maar wel heel erg authentiek. '

Haneman gaat zelfs zover dat hij Buyt vergelijkt met Batman. 'Als ze Batman nodig hebben in Gotham City gaat die bekende lamp aan in de stad. Die lamp is nu ook aan, maar dan met het gezicht van Joop Buyt erop. De stad heeft hem nodig.'



Zomerse vooravond

De vraag is of Buyt er zelf ook op zit te wachten om nachtburgemeester te worden? 'Het zijn hele mooie woorden', laat Buyt donderdag weten. 'Ik vind het echt een heel leuk initiatief en moet er erg om lachen. Er is alleen één probleem: ik ga nooit meer uit.'

'Maar', zo benadrukt Buyt. 'Ik wil ook wel de koning van een lekkere zomerse vooravond, tussen zes en tien, worden. Die rol zie ik wel echt zitten. De tijd van echt stappen is bij mij wel voorbij. Maar als Den Haag mij nodig heeft en de stad wil het echt, wie ben ik dan om nee te zeggen?'

