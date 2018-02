Doodsoorzaak Paul Selier blijft onduidelijk: 'Meer onderzoek nodig'

DEN HAAG - Sectie op het lichaam van Paul Selier heeft geen doodsoorzaak opgeleverd. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Selier overleed vrijdag 2 februari na zijn aanhouding in Waddinxveen.

Op beelden die door een omstander zijn gemaakt, is te zien dat enkele agenten de man tegen de grond gedrukt houden en een van de agenten hem slaat.

De patholoog vond bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen. 'Maar daar is Selier niet aan overleden', zegt het OM. 'Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor geweld op de hals en er zijn geen breuken vastgesteld'.



Familie op de hoogte gesteld

Uit het voorlopige sectierapport is nog geen doodsoorzaak op te maken, volgens het OM. De familie van Selier is van de uitkomsten op de hoogte gesteld.

Volgens het OM moet er meer onderzoek gedaan worden door de patholoog en volgt er een toxicologisch onderzoek, om te kijken of Selier onder invloed was van drugs of alcohol. Wanneer dat afgerond is, kon het OM niet zeggen. Ook is niet duidelijk wanneer het onderzoek naar de doodsoorzaak klaar is.

