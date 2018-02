Haagse wijk Kraayenstein gaat flink op de schop

DEN HAAG - De wijk Kraayenstein in Den Haag wordt grondig opgeknapt. De bedoeling is dat het gebied zo ‘groener, mooier, veiliger en leefbaarder’ wordt, aldus de gemeente.

De wijk is ontworpen in de jaren ’70 van de vorige eeuw met de gedachte dat het ‘een informeel erf’ zou zijn waar kon worden gewoond en gespeeld en ook de openbare ruimte makkelijk kon worden gedeeld met het verkeer, omdat er daar toen nog niet zoveel van was. In plaats van de rechte straten van de bouwperiode daarvoor (het modernisme), kwamen er kronkelwegen voor auto’s met soms ook doodlopende wegen. Voor fietsers en wandelaars kwamen er juist weer aparte routes. Om de wijk heen kwamen water, bomen en struiken. Zo werd het een ‘eiland in de stad’, een ‘dorpse enclave’.

Maar de tijd heeft dat ontwerp ingehaald, aldus de gemeente in een plan voor de wijk. Wat ooit was bedoeld als pleintjes is verworden tot een allegaartje van auto’s, grote bomen waarvan de wortels uit de straat groeien en verwilderde plantsoenen. Zo is een ‘rommelig’ gebied ontstaan, schrijft de gemeente.



Chaotisch

Daarbij speelt ook mee dat er geen hoogteverschillen zijn op straat. Dat betekent in de praktijk dat stoepen, rijbanen en fietspaden door elkaar heenlopen. En: ‘De wijk is gebouwd met de gedachte dat de auto in de garage, op eigen terrein of in de parkeerkoffers staan. In de praktijk worden auto’s in elke ruimte die daarvoor geschikt lijkt, geparkeerd. Dit levert een chaotisch straatbeeld op.'

Een nieuw ontwerp voor Kraayenstein Rietvoorndaal-Brasemdaal dat donderdag door wethouder Boudewijn Revis naar de gemeenteraad is gestuurd, moet daar verandering in brengen. Een plan voor Karperdaal-Steurendaal komt later dit jaar gereed.



Algemeen belang

Volgens de wethouder hebben de bewoners heel intensief meegedacht met het maken van de nieuwe schetsen. ‘Zij weten wat het beste is voor hun wijk en hebben daar ondanks de verschillende ideeën en belangen het algemeen belang goed voor ogen gehouden’, stelt Revis in een verklaring. ‘Hierdoor kunnen we van Kraayenstein een mooie en groene wijk maken. De inrichting wordt veel duidelijker en daardoor eenduidiger en veiliger.’

De gemeente stelt bijna 1,9 miljoen beschikbaar voor de vernieuwing van de wijk. De bedoeling is dat de straten opnieuw worden ingericht, zodat duidelijk wordt waar auto’s en fietsers mogen rijden en waar voetgangers mogen lopen. Ook komen er betere doorgangen voor de hulpdiensten. Bomen met wortels die de straat doorboren worden vervangen. Verder wordt duidelijke waar mag worden geparkeerd en waar niet. Als de gemeenteraad akkoord gaat met voorlopig ontwerp Rietvoorndaal-Brasemdaal kan er naar verwachting eind dit jaar worden begonnen met de herinrichting.