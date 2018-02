Oostpoort in Delft ook in het donker te zien

DELFT - De bekende Oostpoort in Delft moet ook in het donker goed te zien zijn. De gemeente Delft start daarom een lichtproef.

De proef is op dinsdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur. De resultaten van de proef worden meegenomen voor het defenitieve lichtplan voor de Oostpoort. Het is de bedoeling dat de verlichting in april wordt aangelegd.

De Oostpoort is één van de verschillende monumenten die worden aangelicht. Ook het Kruithuis, de Rietveldsetoren en Huybrechtstoren moeten in het donker goed te zien zijn. De bedoeling van het project is volgens de gemeente het verbeteren van de beleving van de monumentale panden.



Oostpoort kleurt rood-wit-blauw

Vorige maand werd de Oostpoort al verlicht. Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft in 2016 een motie had ingediend om het monument te verlichten. De motie werd aangenomen, maar de gemeente ondernam in de tussentijd geen actie.

Daarom huurde Stoelinga zelf een lichtbedrijf in. 'De Oostpoort verdient het om uitgelicht te worden', zei Stoelinga toen. Nu gaat het toch gebeuren.