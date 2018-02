Deel dit artikel:











Provinciale Staten Zuid-Holland: nadere studie Duinpolderweg Provinciale Staten Zuid-Holland | Foto: ANP

DEN HAAG - Het is nog te vroeg voor Provinciale Staten van Zuid-Holland om een voorkeurstracé voor de Duinpolderweg te kiezen. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering. Wel duidelijk is dat er twee vragen centraal blijven: waar moet de nieuwe weg de ringvaart over en moet die weg van de N208 doorgetrokken worden naar de N206.

Er zijn voor de oversteek over het water nog drie mogelijkheden: de zuidvariant gekozen door Gedeputeerde Staten, de middenvariant gekozen door de Bollenstreek-gemeenten, alhoewel Hillegom volgende week een definitief standpunt inneemt, en het doortrekken van de Weerlaan gekozen door de bewoners in variant NOG. Er waren in totaal 17 insprekers en bewoners van De Zilk boden 150 handtekeningen aan omdat ze duidelijkheid willen. Maar er is nadere studie en meer overleg nodig. De huidige plannen kunnen waarschijnlijk niet rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten. Alle partijen zijn kritisch en GroenLinks, 50PLUS, PvdD en PVV hebben al aangegeven tegen te stemmen.