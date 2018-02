COLUMN: Lekker die uitval

ZOETERMEER - Om half twaalf al hoor ik de sleutel in het slot en staat lekker onverwacht, mijn jongste in de woonkamer. 'Zo relaxed, ik heb vijf uur uitval!' Met een stralend gezicht vertelt hij een verhaal, dat ik eerlijk gezegd niet helemaal kan volgen. Over Meneer Hupseflups en Mevrouw Hatseflats die ziek zijn, omgewisselde invaluren en een bezet computerlokaal. 'En dus mochten we na het derde al naar huis', besluit hij.

'Mooi!', probeer ik naïef, 'dan kun je de hele middag extra hard aan de slag met je Frans'. Maar nee, natuurlijk niet, dat is allemaal nergens voor nodig. Het tweede uur was een tussenuur en toen heeft hij al zijn huiswerk al gemaakt. Op mijn 'Jeetje, wat een luizenleven! En wanneer word je dan geacht nog iets te leren ofzo?' wordt alleen maar met hoofdschudden gereageerd. Ik ben ook zo'n ont-zet-ten-de moeder af en toe.

Ik ben allang opgehouden met proberen rekening te houden met de roosters van mijn kinderen. Er valt geen peil op te trekken. Deed ik in het begin nog moeite om thuis te zijn als zij terug kwamen uit school, zodat ik gezellig klaar zou zitten om hun verhalen aan te horen, iets met thee en koekjes te doen en ze daarna eventueel met zachte dwang richting hun huiswerk te begeleiden; ik ben daar helemaal mee opgehouden toen bleek dat dat geen enkele zin had.



Je hoort niemand over invallers

Of ze blijven nog tot laat op school plakken omdat het zo gezellig is. Of ze blijken als ik thuis kom al zeker twee uur op de bank te hangen met minstens zes tosti's achter de kiezen. Lesuitval, veranderd rooster, rapportvergaderingen. Er is altijd wel wat.

Met de griepgolf op het moment is het natuurlijk helemaal elke dag raak. Mijn oudste had gisteren zelfs helemaal geen school. Hij had maar twee docenten en toevallig waren die allebei ziek. Invallers? Ook in het voortgezet onderwijs zijn ze blijkbaar nergens te bekennen. En toch hoor je daar vreemd genoeg maar weinig over.



'Ze zijn groot dus ze redden zich wel'

Ik denk dat het komt omdat we er gewoon niet zo'n last van hebben. Toen mijn kinderen op de basisschool zaten, leidde het iedere keer tot een kleine huishoudelijke crisis als één van beiden om wat voor reden dan ook niet naar school kon. Je moest vrij nemen, oppas regelen. Dat gaf bakken met stress. Je was gelijk volledig onthand. Maar nu… ik word er niet meer warm of koud van. Ze zijn groot, dus ze redden zich wel.

Maar een beetje vreemd is het natuurlijk wel. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend dat alle kinderen tussen de 12 en 18 prima een dag of deel van de dag zonder toezicht kunnen. En hoe zit dat met al die lesstof die gevolgd moet worden dan? Blijkbaar komt dat goed op de een of andere manier.



'Hooguit één keer per maand'

Mijn kinderen vinden trouwens sowieso dat ik een probleem maak van echt helemaal niks. Zo vaak gebeurt het volgens hen niet. Hooguit een paar keer per jaar en zeker niet vaker dan één keer per maand.

Daar moet je in het basisonderwijs eens mee aankomen. Het is maar net door wiens ogen je het allemaal bekijkt.

