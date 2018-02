Verkiezingsles verstandelijk beperkten Ipse de Bruggen

Bewoners Ipse De Bruggen krijgen voorlichting over verkiezingen - Foto: Omroep West

ZOETERMEER - 'Ik vind zorg heel belangrijk', zegt Wouter, 'vooral voor de ouderen'. 'Veiligheid', roept een ander. De verstandelijk gehandicapte bewoners van Ipse de Bruggen in Zoetermeer begrijpen steeds beter waar het bij de verkiezingen om draait. Zij mogen stemmen maar krijgen donderdag uitgelegd hoe dat werkt.

Het Huis voor de Democratie ProDemos heeft daarvoor in één van de ruimtes van Ipse de Bruggen een stembureau nagebouwd. Na uitleg en oefening mogen de bewoners daar als proef hun stem uitbrengen. Maar niet nadat hen uitgebreid is verteld waar de gemeente en dus ook de gemeenteraad over gaan.

'Het wordt PvdA', weet Wouter. En net als alle bewoners krijg hij applaus van zijn collega's wanneer hij het stemfomulier geheel volgens de regels door de gleuf van de stembus laat zakken.