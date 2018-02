Alle regioschaatsers bij openingsceremonie Winterspelen

REGIO - Nederland wordt bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen slechts door elf sporters vertegenwoordigd. Alle vijf schaatsers uit onze regio zijn er wél bij. De overige 22 deelnemers van TeamNL gaan niet mee naar het stadion, onder wie shorttrackers Dylan Hoogerwerf uit Wateringen, Lara van Ruijven uit Naaldwijk en Yara van Kerkhof uit Zoetermeer en snowboardster Michelle Dekker uit Zoetermeer.

Dat heeft te maken met het voorbereidingsprogramma van de sporters, van wie er veel al vroeg in actie komen in Zuid-Korea. De elf die wel naar de ceremonie gaan zijn schaatsers Annouk van der Weijden uit Nieuwveen, Esmee Visser van ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden, Kai Verbij uit Hoogmade, Kjeld Nuis uit Zoeterwoude, Patrick Roest uit Lekkerkerk, Anice Das, Irene Schouten, Jan Smeekens en Ronald Mulder en skeletonster Kimberley Bos en snowboardster Cheryl Maas. Smeekens draagt de Nederlandse vlag.

'Het heeft niet met de kou te maken. Heel veel van onze sporters moeten in de eerste twee of drie dagen al aan de bak. De shorttrackers hebben zelfs op de avond van de opening een training. Gezien het programma is het logisch dat die hele ploeg gaat trainen', aldus Bijl. 'Ik vind het prima. De sport gaat voor. De sporters moeten vooral doen wat voor hun prestatie van belang is.'



Belasting

Ook sporters van veel andere landen laten de openingsceremonie schieten. Bijl: 'Het IOC zit daar wel bovenop. Ze kijken naar de optie om het comfortabeler te maken voor sporters, want ze willen best wel graag. Het is nu nogal een belasting voor sporters. De laatste drie, vier Spelen wordt er elke keer over gediscussieerd. Maar als je kijkt naar de grote aantallen qua sporters die meedoen, blijft het een hele operatie.'

