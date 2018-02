Wijsmuller botst met raad over 'geheime' stukken cultuurcomplex

De concertzaal van het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag. | Afbeelding: Cadanz/Jo Coenen Architects & Urbanists en NOAHH

DEN HAAG - De Haagse wethouder Joris Wijsmuller (HSP) is donderdag stevig in aanvaring gekomen met een fors deel van de Haagse gemeenteraad. Een aantal oppositiepartijen toonde zich woest op Wijsmuller omdat hij informatie voor hen zou hebben achtergehouden.

De raad mocht een brief inzien over de voortgang van de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein, maar de wethouder had daarbij niet de bijlagen ter inzage laten leggen.

Toen de gemeenteraad hem daarnaar vroeg, hield de wethouder vol dat hij wel degelijk had voldaan aan het verzoek van de raad. ‘Ik word hier echt een beetje giftig van. Want bij correspondentie hoort ook de bijlagen’, aldus SP-raadslid Aisha Akhiat. ‘Daarvan zegt de wethouder dat wij die integraal hebben gezien, maar die hebben wij niet gezien. Is dat nou echt zo moeilijk te begrijpen?’

Wijsmuller: ‘Als u verzoek hebt tot nadere informatie…’

Akhiat: ‘Hoezo is dat nadere informatie. Dit hoort gewoon bij de correspondentie.’



Niet voldoende

Zij kreeg bijval van haar collega’s Mustafa Okcuoglu van de gelijknamige eenmansgroep en Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Beiden wezen erop dat de informatie niet voldoende was en dat zij die alsnog willen zien. Of de raadsleden alsnog de informatie krijgen, is niet duidelijk. De kwestie werd in een besloten deel van een commissievergadering afgedaan.

Tijdens het debat over de voortgang van de bouw van het cultuurcomplex werd ook duidelijk dat GroenLinks niet wil dat het gebouw straks wordt vernoemd naar een (oud) lid van het koninklijk huis. Op de vraag van CDA’er Michel Rogier waarom dan wel niet, antwoordde fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks dat er in Den Haag ‘al genoeg verwijzingen’ zijn naar het koninklijk huis en er genoeg andere namen zijn te vinden voor het gebouw.



Naam

In de gemeentelijke stukken wordt het cultuurcomplex nu OCC (Onderwijs en Cultuur Centrum) genoemd. Woensdagavond tijdens een debatavond over de activiteiten die er straks zijn te zien, werd duidelijk dat er wordt gezocht naar een definitieve naam. Daarvoor wordt onder meer een merkenbureau ingeschakeld. Deelnemers aan de discussie kwamen onder meer met de suggesties ‘Muziekpaleis’, ‘de Vuurkorf’ en ‘Noorderstrandtheater’. Omstreeks april moet duidelijk worden wat de officiële is.



Niet uitsluiten

Wethouder Wijsmuller wilde tijdens het debat toch niet uitsluiten dat het cultuurcomplex straks ook een koninklijke naam gaat krijgen. Hij kon ook niet zeggen wat het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is. ‘Ik heb het er in het college niet over gehad.’