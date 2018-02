Deel dit artikel:











Sheraldo Becker bezorgt ADO Den Haag zege op Vitesse El Khayati bejubelt Becker na de 1-0 tegen Vitesse. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zijn eerste driepunter van 2018 te pakken. In eigen stadion versloeg de ploeg van coach Fons Groenendijk donderdagavond het Vitesse van voormalig ADO-trainer Henk Fraser: 1-0. Sheraldo Becker maakte aan het begin van de tweede helft het enige doelpunt. Daardoor is ADO naar de achtste plaats opgeklommen en is het nummer 7 Vitesse tot op drie punten genaderd.

Becker werd in de 53ste minuut knap gelanceerd door Nasser El Khayati. De pijlsnelle rechterspits kon alleen aflopen op Remko Pasveer en schoot de bal tussen de benen van de doelman van Vitesse in het verlaten Arnhemse doel. Het was zijn derde seizoenstreffer.



Vitesse stelde teleur in Den Haag. De formatie van Fraser liet pas na de treffer van Becker van zich horen. Luc Castaignos miste een grote kans op de gelijkmaker. De vervanger van de geschorste Tim Matavz werd uitstekend vrijgespeeld door Roy Beerens, die na zijn overgang van Reading voor het eerst mocht beginnen. Castaignos raakte de bal echter helemaal verkeerd en schoot ver naast.

Scoreverloop ADO Den Haag - Vitesse 1-0 (0-0): 1-0 Becker (53') 1-0 Becker (53') ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi; Beugelsdijk, Kanon; Meijers; Immers, El Khayati (N. Kuipers, 90+2'), Bakker; Becker (Goppel, 90+5'), Johnsen, Falkenburg (Gorter, 82') Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia (Foor, 76'), Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Beerens (Van Bergen, 62'), Castaignos, Linssen Gele kaarten: Johnsen, El Khayati (ADO Den Haag), Mount (Vitesse) Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Van den Kerkhof Toeschouwers: 12.303 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)