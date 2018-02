Man zit met arm bekneld tussen muur en bestelbus

DEN HAAG - Op de Wolweversgaarde in Den Haag is donderdagavond een man met zijn arm bekneld geraakt tussen een muur van een parkeergarage en zijn bestelbus. De brandweer wist de man te bevrijden, daarbij geassisteerd door leden van het MMT.

Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met de man is. Ook is onduidelijk hoe de man bekneld kon raken.