Onze olympiërs: Michelle Dekker wil Nicolien Sauerbreij achterna

ZOETERMEER - In de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang zijn vrijdag de 23ste Olympische Winterspelen officieel van start gegaan. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. Op weg naar de wedstrijden stellen we dagelijks één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: snowboardster Michelle Dekker (21).

Hoewel ze de jongste deelnemer uit onze regio is, mag de Zoetermeerse zich al een ervaringsdeskundige noemen. Vier jaar geleden in Sotsji werd ze als 17-jarige debutant negentiende op de parallelslalom en 22ste op de reuzenslalom. 'Dat was heel onverwachts', zegt ze. 'Ik heb er nooit echt naartoe gewerkt. Het is heel overweldigend als je daar staat. Alleen in Pyeongchang kom ik natuurlijk voor meer.'

Reuzenslalom geschrapt

Dekker heeft wel zware tijden achter de rug. Het jaar na haar eerste Olympische Spelen kreeg ze te kampen met een enkelblessure, een gebroken teen én de ziekte van Pfeiffer . Met recht een rampseizoen dus, waardoor ze lange tijd uit de roulatie was. Het afgelopen jaar bleek ze pas weer voldoende hersteld om fulltime te trainen. Dat leidde wel tot een zilveren World Cup-medaille in Bad Gastein.

Maar er was nóg een tegenvaller. Sinds de vorige Winterspelen is de parallelslalom geschrapt uit het olympisch programma. 'Voor mij is dat heel erg jammer, omdat ik gespecialiseerd ben op de slalom', aldus Dekker. 'Ik vind alleen reuzenslalom net zo leuk. Zeker nu ik het meer aan het trainen ben, vind ik het steeds leuker. Maar het blijft een feit dat ik op de slalom beter ben.'

Nu komt ze in Pyeongchang alleen uit op de parallelslalom. Ze hoopt haar illustere landgenote Nicolien Sauerbreij, die in 2010 als eerste Nederlandse snowboarder olympisch kampioen werd, op te volgen. 'Natuurlijk wil ik hetzelfde als Nicolien', erkent ze. 'Ik wil ook olympisch goud. En het is natuurlijk een mooi voorbeeld, dat een Nederlander dat gewoon kan. Het is niet onmogelijk, dat heeft Nicolien bewezen.'

Schema