Westlandse politieke partijen: 'Schaf betaald parkeren aan de kust af' Betaald parkeren bij de Molenslag in Monster. (Foto: Omroep West)

WESTLAND - De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF Westland dienen tijdens de volgende raadsvergadering op 20 februari een motie in om het betaald parkeren aan de Westlandse kust op te heffen, meldt mediapartner WOS. De partijen willen op deze manier de parkeerdruk met name in Ter Heijde en de Kleine Geest in Monster verlagen. Daar is het nu al mogelijk om gratis te parkeren.

Daarnaast hopen de partijen op deze manier ook een gelijk speelveld te creëren in de regio. Op dit moment kun je bijvoorbeeld ook zonder kosten je auto kwijt in Hoek van Holland. 'De Westlandse politiek wil in de centra geen betaald parkeren, dan moet je het aan de rand van je gemeente ook niet willen', aldus GBW en LPF. CDA Westland wil ook van betaald parkeren aan de kust af, zo zei CDA-raadslid Jan van Rossum dinsdagavond. Toen werd de kustvisie besproken. Tijdens de raadsvergadering van 20 februari staat ook de behandeling van de kustvisie op het programma. Lees ook: Westlanders willen niet meer contant betalen voor parkeerplek bij strand