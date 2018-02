West Wekker: bezoek aan nazibunker en ADO pakt drie punten

DEN HAAG - Goedemorgen! Eind vorig jaar stuitten bouwvakkers op Scheveningen op een nazibunker uit de Tweede Wereldoorlog. Nu kunnen we een kijkje nemen. Verder in de West Wekker: Becker schiet ADO Den Haag naar de overwinning

1. Eerste blik op nazibunker op Scheveningen

Een bijzondere vondst op Scheveningen op 7 dec 2017. Bij bouwwerkzaamheden op de Noordboulevard is een puntgave bunker gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. In de bunker liggen onder meer een Duitse krant uit 1945, delen van een legeruniform en munitiehulzen. De bunker is na een eerste blik weer bedekt en is nu weer opgegraven. Wij nemen een kijkje.

2. Becker in de wekker

ADO Den Haag heeft zijn eerste driepunter van 2018 te pakken. Sheraldo Becker schoot de ploeg van coach Fons Groenendijk naar de zege op Vitesse.

3. Alaaf! Ook onze regio is klaar voor carnaval

Dit weekend barst het carnavalsfeest los en dat betekent dat het weer tijd is voor kostuums, pruiken en plaksnorren. Ook in onze regio wordt het feest groots gevierd.

4. Jump, sport, tricks & fun in Rijswijk

Vandaag gaat in Rijswijk één van de grootste trampolineparken in Nederland open. Jumpsquare Rijswijk staat in het teken van jump, sport, tricks & fun en is geschikt voor zowel de kleine en grote jumpers als voor de amateurs en ervaren adrenalinejunks. Wij gaan natuurlijk ook even langs.

5. Olympische Spelen van start

Het gaat eindelijk beginnen: de Olympische Spelen. Met hoeveel medailles komen onze regiogenoten thuis? Omroep West wenst onze olympiërs veel succes.

Weer: Het is een bewolkte dag met kans op sneeuw. In de middag gaat de sneeuw over in regen. Het wordt ongeveer 4 graden.