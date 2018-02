Kwekers in de Kunst moet 40.000 euro terugbetalen aan gemeente Westland

WESTLAND - Kwekers in de Kunst moet als het aan de gemeente Westland ligt de ontvangen 40.000 euro terugstorten. De gemeente wilde dat de organisatie in kaart zou brengen welke concrete en aantoonbare uitgaven zij al hebben gedaan in de voorbereiding op de opening van het World Horti Center, maar Kwekers in de Kunst heeft de gemeente laten weten dat niet te doen.

Kwekers in de Kunst kreeg van de toenmalige burgemeester Sjaak van der Tak de belofte van een subsidie van 100.000 euro. Vervolgens werd een voorschot van 40.000 euro betaald. Maar volgens het college was deze subsidie een 'onrechtmatige betaling'. De gemeenteraad van Westland haalde vervolgens op 7 november 2017 een streep door de subsidie. Ook zou het inmiddels overgemaakte voorschot van 40.000 euro moeten worden teruggehaald.

Cultuurwethouder Marga de Goeij had donderdag 11 januari een gesprek met het bestuur van Kwekers in de Kunst. Het college van burgemeester en wethouders vroeg de organisatie om de al gemaakte uitgaven tijdens de voorbereidingen voor de opening van het World Horti Center in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens wilde het college naar de gemeenteraad gaan met een voorstel om de 'Kwekers' schadeloos te stellen.



Bonnetjes nodig

Maar Kwekers in de Kunst wil de gegevens niet geven aan de gemeente. Omdat er nu geen onderbouwing is, vindt het college dat de organisatie geen schade heeft geleden en de 40.000 euro moet terugstorten.

De gemeente zegt Kwekers in de Kunst een brief te hebben gestuurd om te laten weten de situatie te betreuren. 'Omdat is geanticipeerd op een bestuurlijke toezegging, vinden wij het redelijk om de reële schade die bij Kwekers in de Kunst is ontstaan te vergoeden', aldus wethouder De Goeij. 'Om het schadebedrag te kunnen vaststellen, hebben we een onderbouwing met bonnetjes nodig. Dat is niet meer dan normaal. Het is jammer dat Kwekers in de Kunst deze onderbouwing niet levert', aldus de wethouder.

Kwekers in de Kunst was nog niet bereikbaar voor commentaar.