ADO Den Haag hoeft niet meer naar beneden te kijken: 'Dat is klaar' Fons Groenendijk en teammanager Jillis Zevenbergen vieren de zege op Vitesse. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - 22 wedstrijden, 31 punten. Na de 1-0 overwinning op Vitesse kan bij ADO Den Haag voorzichtig al de vlag uitgehangen worden. De groen-gelen staan ver boven de degradatiezone. 'Dat geeft rust', aldus trainer Fons Groenendijk. 'Je hoeft nu zéker niet meer naar beneden te kijken, dat is klaar. Het enige wat nu gaat spelen, is: ga je de play-offs voor Europees voetbal halen, ja of nee? We staan op de achtste plek, dus dat valt niet meer te ontkennen. Dan moet je er ook niet voor weglopen.'

De bijna jarige Sheraldo Becker kroonde zich tot matchwinnaar. Hij bleef ijzig koel een-op-een met doelman Remko Pasveer. 'Ik heb erop getraind met Ray', doelt de rappe aanvaller op Raymond Mulder, de keeperstrainer van ADO. 'Hij zei: Voordat je schiet, neem een blaasje en blijf rustig. Even diep ademhalen en blijf kalm voor het doel. Dat heb ik gedaan en hij viel erin.' Becker vierde zijn treffer met de hondstrouwe aanhang, zittend op de boarding. 'Ik was moe van het rennen', grapt hij. Dan serieus: 'Het publiek staat altijd achter ons, het voelde als de twaalfde man vandaag. En ik had zelf lang niet gescoord, dus ik vier het samen met hen.' Castaignos 'in de zak' Achterin bij ADO had Tom Beugelsdijk ogenschijnlijk geen kind aan Vitesse-spits Luc Castaignos. 'Nou ja, ik heb veel weggewerkt samen met Willy, Aaron en Tyronne', zegt hij, verwijzend naar collega-verdedigers Kanon, Meijers en Ebuehi. 'Hij had wel een kansje in de tweede helft, maar verder hadden wij hem als team gewoon goed in de zak.' Helemaal ongeschonden kwam hij niet uit de strijd. Beugelsdijk moest een kopduel bekopen met een flinke 'jaap' op zijn hoofd. 'Het is ongelofelijk, ik word er niet knapper op. Maar goed, ik kan er niks aan doen. Er zit een beetje mayo op, maar het stelt niet zoveel voor.' Of hij het uitduel met FC Groningen van zondag haalt?. 'Tuurlijk!'

