Alaaf! Ook onze regio is klaar voor carnaval

WATERINGEN - Dit weekend barst het carnavalsfeest los en dat betekent dat het weer tijd is voor kostuums, pruiken en plaksnorren. Ook in onze regio wordt het feest groots gevierd.

Zoals bijvoorbeeld in Wateringen, waar tijdens carnaval de naam wordt omgedoopt tot Bieringen. In 't Feesthuis in Wateringen worden vlak voor carnaval de nodige kostuums verkocht. De leden van de lokale carnavalsvereniging lopen de polonaise in de winkel en zorgen voor een goede sfeer. Het is druk in de winkel: 'Ja dat moet ook wel, want dit weekend is het zover. Als het nu niet druk is, dan is het voor een feestwinkel niet goed', zegt Sander Nieuwenhuizen van 't Feesthuis.

'Vooral de sexy kleding is bij de meiden populair. De mannen zijn iets minder kieskeurig. Voor de schoolkinderen kan het alle kanten op, van ninjapakken tot cheerleaderpakjes', laat Nieuwenhuizen weten. De eigenaar van de winkel heeft ook nog wat tips tegen de kou: 'de meiden met de sexy kleding kunnen het best een trainingspak aantrekken over hun outfit en die in de garderobe hangen. Ook een zogeheten onesie (pak dat bestaat uit één deel) is lekker warm.'



'Lekker los'

Om uiteenlopende redenen staan de klanten in de winkel te springen tot het feest losbarst: 'Gewoon gek doen en even lekker los', zegt een man verkleed als clown. Een mevrouw zegt dat het vooral gezellig is om met z'n allen te feesten en een andere klant zegt lachend: 'Ik lig zeven dagen lang in een deuk haha.'