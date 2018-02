Deel dit artikel:











Raymond van Barneveld wint in Premier League Raymond van Barneveld. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft zijn eerste zege in de Premier League geboekt. De Hagenaar won donderdag in Cardiff in een spannende partij met 7-5 van de Oostenrijker Mensur Suljovic.

'Barney' speelde een week eerder gelijk tegen Daryl Gurney. Daardoor heeft Van Barneveld nu drie punten uit twee wedstrijden. Hij staat daarmee op de vierde plaats.



Peter Wright versloeg Michael van Gerwen. De Schotse nummer twee van de wereld nam al vroeg in de partij een voorsprong en hield die vast: 7-5. Van Gerwen knokte zich nog terug in de wedstrijd op 5-4 na een finish van 170, maar de Brabander miste in Cardiff te veel pijlen op de dubbels en kon Wright niet meer bijhalen.

