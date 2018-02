Deel dit artikel:











Brand verwoest auto in 's-Gravenzande (foto: Regio15)

'S-GRAVENZANDE - Een felle brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een auto helemaal in de as gelegd in de Wagenmakerstraat in 's Gravenzande. Een auto die ernaast stond geparkeerd is deels gesmolten. Dit meldt de politie op Twitter.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Volgens de politie was de brand moeilijk te blussen, omdat er diesel uit de tank lekte. Uiteindelijk is de brand geblust en de auto afgevoerd. LEES OOK: Auto en camper gaan in vlammen op in Den Haag