Rij voorzichtig naar huis: sneeuw hindert middagspits

REGIO - De lichte sneeuw die vrijdagochtend in onze regio gaat vallen, kan hinder opleveren tijdens de middagspits. Dit meldt Weeronline. Op vrijdag komt de spits meestal vroeg op gang. De verwachting is dat er laagje van 1 tot 3 centimeter komt te liggen. Dit zorgt voor gladheid op de wegen.

Het sneeuwgebied bereikt in de loop van de ochtend Zuid-Holland en zal langzaam oostwaarts trekken. 's Middags gaat de sneeuwval over in regen. Van 08.00 tot 17.00 uur geldt voor de provincie Zuid-Holland code geel. Er is kans op gladheid. "Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden", laat het KNMI weten.

Later in de avond kan het ook nog mistig worden. Rijkswaterstaat heeft vrijdagochtend al op veel plekken gestrooid.

