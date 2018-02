Voetbalclubs herdenken overleden Kees te Gussinklo

DEN HAAG - Verschillende voetbalclubs herdenken dit weekeinde de overleden Haagse sportverslaggever Kees te Gussinklo. De bekende verschijning op de Haagse en regionale sportvelden overleed donderdag onverwachts op 64-jarige leeftijd. Te Gussinklo werkte bij mediapartner Den Haag FM.

De eerste teams van de clubs spelen dit weekeinde speciaal met rouwbanden. Ook wordt voor veel wedstrijden in de standaardklassen een minuut stilte gehouden.

Mediapartner Den Haag FM besteedt zondag in haar programma tussen 16.00 en 17.00 uur speciaal aandacht aan Te Gussinklo, die ruim 25 jaar werkte bij het radioprogramma Sportsignaal bij de Haagse stadsomroep. De website Haaglanden Voetbal werkt aan een special ter nagedachtenis, die dinsdagavond wordt uitgezonden op 070 TV en via de website Haaglandenvoetbal.nl.



Groot gemis

Bij Den Haag FM is de verslagenheid groot. 'Het is een ontzettend gemis dat hij er nu niet meer is. Zijn kennis van de Haagse voetbalwereld was enorm', zei stationmanager Gerard van den IJssel donderdag.

LEES OOK: Haagse sportverslaggever Kees te Gussinklo overleden