Geen bitcoins voor Haagse ambtenaren

DEN HAAG - De Haagse ambtenaren kunnen hun salaris niet uitbetaald krijgen in bitcoins of andere cryptomunten. Dat heeft het stadsbestuur gezegd. De werknemers van de gemeente krijgen gewoon euro's op hun bankrekening. Dat is het 'dagelijkse betaalmiddel in de overheids- en marktsector'. Daarnaast mag een ambtenaar ook niet betaald krijgen in andere valuta.

'Het gebruik van de euro als betaalmiddel in de ambtelijke verhoudingen is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardelijke regelgeving, op zowel sectoraal als lokaal niveau', schrijft het Haags college in antwoorden op vragen van raadslid Bart Brands.

Brands, van de gelijknamige eenmansfractie, vindt dat het belangrijk is dat overheden 'meegaan met de hedendaagse technologische ontwikkelingen'. En uitbetalen in bitcoin. ethereum, ripple of dash hoort daar bij, is zijn redenering.



Dynamische ondernemer

Volgens het raadslid 'wil de gemeente Den Haag een aantrekkelijke omgeving bieden aan de innovatieve en dynamische ondernemer van morgen. Wat belangrijk is voor de Haagse concurrentiekracht en werkgelegenheid. Daarnaast heeft de gemeente zich als doel gesteld om innovatie te stimuleren. Dit zowel in de eigen organisatie als in de stad.'

Een kleine geruststelling is dat het stadsbestuur wel bekend is met cryptomunten zoals de bitcoin, staat in de antwoorden op de vragen van Brands. Maar daar houdt dan de bereidwilligheid van het stadsbestuur dan ook wel mee op.