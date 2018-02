Pas op voor steenmarter die je auto in brand laat vliegen

DEN HAAG - Een autobrand in een parkeergarage, een uitgebrande auto aan de Lichtenbergweg en vlammen uit een auto in 's-Gravenzande. Er waren veel autobranden in onze regio de laatste tijd. Sommigen worden aangestoken, maar auto's kunnen ook 'spontaan' vlam vatten. Boosdoener: de steenmarter, zegt Jos van der Drift, auto-expert bij de ANWB.

'Als je werkelijk geen oorzaak kan vinden van een autobrand, is de steenmarter de grootste verdachte', zegt Van der Drift. Ze vreten aan de kabels bij de motor en aan de isolatie die aan de onderkant van de motorkap zit. Dat kan kortsluiting veroorzaken. Om de dieren weg te jagen kan je antimarterspray onder de motorkap spuiten. Ze vinden dat spul erg stinken.

De steenmarter komt vooral voor in Duitsland. 'Op jaarbasis is er daar voor zo'n 50 miljoen euro schade aan auto's die is veroorzaakt door steenmarters.' Volgens Van der Drift schuift het leefgebied van de steenmarter steeds meer op naar Nederland. De diertjes zitten inmiddels niet meer alleen aan de rand van het land, maar ook in de Randstad, vooral in gebieden waar ook wat bos in de buurt is.



Kortsluiting

Niet alleen geparkeerde auto's kunnen in brand vliegen, soms ontstaat er brand in rijdende auto's. Dan is de oorzaak waarschijnlijk technisch, zegt Van der Drift. Brand kan bijvoorbeeld ontstaan als de auto kort ervoor naar de garage is geweest. Misschien is er gesleuteld aan de bedrading en is dat niet goed gedaan.

Verder is kortsluiting bijna altijd de oorzaak. 'Er zit tegenwoordig zo veel elektronica in een auto. Dan kan er wel eens iets slijten of er gaat gewoon iets anders mis.' Een enkele keer is brandstoflekkage de oorzaak van een autobrand, maar volgens de auto-expert is dat zelden het geval. 'Die tijd hebben we wel gehad.'

