Deel dit artikel:











Half miljoen aan coke gevonden in huis Den Haag Cocaïne snuiven | Foto: Omroep West Foto: politie

DEN HAAG - Cocaïne met een straatwaarde van 550.000 euro en 57.000 euro aan contant geld. Dat vond de politie woensdag bij een inval in een woning in Den Haag. Een 31-jarige man uit Zoetermeer is opgepakt. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

De politie deed sinds januari onderzoek naar de zaak. Daaruit bleek dat de aangehouden man uit Zoetermeer geregeld drugs dealde. Ook zou hij vaak in Den Haag komen. De man werd in Zoetermeer in een auto aangehouden. Vervolgens werd een huis in Den Haag doorzocht. Daar vonden agenten vijf kilo pure cocaïne en 57.000 euro cash. Ook werden een auto, een duur horloge en andere kostbare spullen in beslag genomen. Het onderzoek naar de drugshandel is nog niet afgerond.