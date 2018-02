Robert Zwinkels tekent contract voor het leven bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Robert Zwinkels en ADO Den Haag zijn eruit: de doelman van de Haagse club gaat een contract voor onbepaalde tijd tekenen. Hij zal daarvan nog minimaal twee jaar als speler in dienst zijn bij ADO, daarna krijgt hij een andere functie.

Trainer Fons Groenendijk maakte het nieuws voorafgaand aan de persconferentie voor het uitduel tegen FC Groningen bekend. Tijdens het traningskamp in Turkije was ADO Den Haag er al voor 99,9 procent uit met de Haagse goalie. Het verlengen van zijn contract was een iets 'lastigere klus', omdat Zwinkels al een aantal dienstjaren er op heeft zitten. Al sinds 2005 is hij aan ADO verbonden.

Zwinkels is vrijdag te gast in TV West Sport. De uitzending begint om 17.00 uur en gaat daarna op ieder heel uur in de herhaling.

