Nieuw Van der Valk hotel langs de A4 in Den Hoorn

Van der Valk Hotel in Alphen aan den Rijn | Foto: John van der Tol

DEN HOORN - Den Hoorn krijgt een nieuw Van der Valk Hotel. Het hotel komt langs de snelweg A4. Donderdag ondertekenden wethouders Houtenbos en Horlings van de gemeente Midden-Delfland de overeenkomst met de ontwikkelaar.

Het hotel komt bij de ingang van het bedrijventerrein Harnaschpolder. 'De locatie van het hotel ligt heel gunstig ten opzichte van grote steden als Den Haag en Rotterdam. Maar ook een bezoek aan ons groene Midden-Delfland kan straks eenvoudig gecombineerd worden met een verblijf bij Van der Valk', zeggen de wethouders.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het ontwerp van het hotel, maar het gebouw zal in ieder geval vanaf de snelweg goed zichtbaar zijn, aldus de gemeente Midden-Delfland. Er is ruimte voor zo'n 140 kamers en 350 parkeerplaatsen. De bouw van het hotel begint in 2019. Halverwege 2020 zijn de eerste gasten welkom.

