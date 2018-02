Kopie schilderij blijkt toch echte Jan Steen

DEN HAAG - Een schilderij dat jarenlang werd gezien als een kopie, blijkt een werk te zijn van Jan Steen (1626-1979). Specialisten van het Mauritshuis in Den Haag hebben onlangs ontdekt dat 'De bespotting van Simson', dat in een museum in Antwerpen staat, echt is.

De conservator van een nieuwe tentoonstelling over Jan Steen had sterk het vermoeden dat het werk geen kopie was, zegt Emilie Gordenker, de directeur van het Mauritshuis. Na betere bestudering, restauratie en technisch onderzoek bleek dat het schilderij echt door Steen is gemaakt.

Volgens de directeur is het werk in heel goede staat is. 'Alsof het schilderij rechtstreeks uit het atelier van Jan Steen komt. Heel spannend.' Volgens kenners is het heel uitzonderlijk dat een werk door eeuwen heen zo onaangetast is gebleven.



'Jan Steen vertelt'

Het werk is vanaf 15 februari te zien in het Mauritshuis in de tentoonstelling 'Jan Steen vertelt'. De tentoonstelling duurt tot 13 mei. Daarna gaat dit specifieke werk van Jan Steen weer terug naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Jan Steen werd in Leiden geboren. Van 1660 tot 1670 woonde hij in Haarlem. In die periode maakte hij zijn meeste werken. Hij werd begraven in Leiden.