Lichtsensoren en asfalt op nieuw superfietspad naar Leidschenveen

De sterfietsroute van centrum van Den Haag naar Leidschenveen is vandaag officieel in gebruik genomen | Foto: gemeente Den Haag

DEN HAAG - Comfortabel van het centrum van Den Haag naar Leidschenveen fietsen: het kan sinds vandaag. Op de hele route zijn de paden geasfalteerd, kruispunten zijn veiliger en overzichtelijker gemaakt. En daarmee is het nu een 'sterfietsroute' geworden. Wethouder Tom de Bruijn (D66) en Koen Baart, de voorzitter van de Fietsersbond Haagse Regio, namen het superfietspad vandaag in gebruik.

De route kent ook een Haagse primeur: op het Nieuweveensepad, bij de grens met Zoetermeer, is slimme LED-verlichting geplaatst. Zodra er een fietser aankomt, pikken sensoren dit op en gaan de lampen langs het pad aan. Dit bespaart dan weer energie.

De nieuwe sterfietsroute naar Leidschenveen begint op de hoek Spui-Veerkade en loopt via het Prins Bernardviaduct, de Juliana van Stolberglaan, de IJsclubweg, het IJsclubpad door Voorburg, via het Schrepelpad, Philipus Uythovenpad en de fietsbrug A4 naar Leidschenveen en uiteindelijk via het Nieuweveensepad naar Zoetermeer.



Geasfalteerd

Om de route te verbeteren is volgens de gemeente een aantal aanpassingen gedaan. Zo zijn de fietspaden op het Prins Bernardviaduct en die langs het begin van de Juliana van Stolberglaan geasfalteerd.

Op kruispunt Juliana van Stolberglaan met Laan van NOI steken fietsers apart van de auto's over. Dit is veiliger omdat ze elkaar nu niet meer in de weg zitten. Een groot deel van de Juliana van Stolberglaan heeft vrijliggende fietspaden gekregen en tussen de Laan van NOI en IJsclubpad is het riool vervangen.



Overzichtelijker

Daarnaast zijn de kruisingen bij de Juliana van Stolberglaan-IJsclubweg en bij het IJsclubpad-Carel Reinierszkade overzichtelijker en dus, hoopt de gemeente, verkeersveiliger gemaakt. Het IJsclubpad naar Voorburg is rechtgetrokken. Het voorbij Voorburg gelegen Schrepelpad is een fietsstraat waar auto's te gast zijn en waar de maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. Verder worden langs het traject 29 nieuwe bomen geplant.

Voor wethouder De Bruijn is een deel van het nieuwe fietspad onderdeel van zijn dagelijkse route richting stadhuis. 'Ik fiets graag in Den Haag en de afgelopen jaren hebben we als gemeente geïnvesteerd in het omzetten van tegels naar asfalt. Dat fietst veel prettiger en hopelijk trekt het nog meer Hagenaars over de streep om vaker de fiets te pakken', aldus de wethouder in een verklaring.