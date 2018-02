Kwekers in de Kunst sleept gemeente Westland voor de rechter

WESTLAND - Kwekers in de Kunst weigert een voorschot van 40.000 euro terug te storten op de rekening van de gemeente Westland. Sterker: de organisatie stapt naar de rechter om de toegezegde resterende 60.000 euro te krijgen. Ook heeft Kwekers in de Kunst aangifte gedaan omdat de gemeente tegen de wil van de Kwekers e-mailverkeer tussen het stadsbestuur en de kunstinstelling heeft vrijgegeven.

Kwekers in de Kunst en de gemeente Westland staan sinds eind vorig jaar lijnrecht tegenover elkaar. De ruzie is ontstaan nadat duidelijk werd dat oud-burgemeester Sjaak van der Tak vlak voor zijn vertrek, een ton subsidie beloofde aan de Kwekers. Van dit geld zou de cultuurinstelling een optreden verzorgen bij de opening van het World Horti Center, begin maart.

Maar Van der Tak bleek de belofte gedaan te hebben zonder dat de andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Omdat Van der Tak de toezegging in een e-mail had gezet, konden de andere wethouders niet anders dan formeel instemmen met het toekennen van de ton subsidie aan Kwekers in de Kunst. Na dit collegebesluit werd direct een voorschot van 40.000 euro overgemaakt aan de Kwekers.



Raad buiten spel gezet

De gemeenteraad was 'not amused' over deze gang van zaken want ook de raad wist niets van de toezegging. Waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne concludeerde na onderzoek dat de gemeenteraad in dit dossier buiten spel was gezet. Bovendien bestempelde zij het overmaken van de 40.000 euro als een 'onrechtmatige betaling'.

De gemeenteraad besloot daarop begin november in een motie dat er een streep gezet zou worden door de toegezegde ton subsidie. Ook eiste de raad het voorschot terug. Burgemeester Van Ardenne waarschuwde ervoor dat de motie lastig uit te voeren is omdat het terugvorderen 'onbehoorlijk bestuur' zou kunnen zijn. Toch werd de motie aangenomen.



Schadevergoeding

Afgelopen donderdag verklaarde wethouder Marga de Goeij dat de gemeente heeft geprobeerd om met Kwekers in de Kunst tot een vergelijk te komen maar dat dit is mislukt. 'Omdat is geanticipeerd op een bestuurlijke toezegging, vinden wij het redelijk om de reële schade die bij Kwekers in de Kunst is ontstaan te vergoeden', stelde De Goeij. 'Om het schadebedrag te kunnen vaststellen, hebben we een onderbouwing met bonnetjes nodig. Dat is niet meer dan normaal. Het is jammer dat Kwekers in de Kunst deze onderbouwing niet levert.'

Volgens Kwekers in de Kunst is het college niet met een reëel schikkingsvoorstel gekomen. De instelling heeft aangeboden om een alternatieve invulling te geven aan de toegezegde subsidie maar daar is het college niet op ingegaan. De instelling is niet van plan om de 40.000 euro terug te betalen en vindt dat het daarnaast recht heeft op de nog resterende 60.000 euro.



Speelbal

'We zijn ongewild een speelbal geworden in een conflict tussen de gemeenteraad en het college', vindt Rene Mendel van Kwekers in de Kunst. 'Kwekers heeft geheel op initiatief van het college een opdracht gekregen. Daarmee is een zakelijke overeenkomst ontstaan die niet zomaar eenzijdig door het college kan worden opgezegd.' De Kwekers stappen naar de rechter om alsnog de 60.000 euro te krijgen.

Ook heeft de instelling aangifte gedaan tegen het stadsbestuur omdat de gemeente het e-mailverkeer tussen Kwekers in de Kunst en het college openbaar heeft gemaakt. De gemeenteraad besloot de geheimhouding hiervoor op te heffen. 'Maar wij hadden uitdrukkelijk verzocht om dat niet te doen', vertelt Mendel. 'Ons vertrouwen is hierdoor ernstig geschaad.'

In de Westlandse gemeenteraad wordt er gemengd gereageerd op de stap van Kwekers in de Kunst. Peter Duijsens van Westland Verstandig noemt het 'niet verrassend', maar vindt wel dat al het geld terug moet komen. 'Feit is dat de oud-burgemeester het geld ten onrechte en onbevoegd heeft toegezegd', aldus Duijsens tegen mediapartner WOS. Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland is stelliger: 'Onbegrijpelijk dat ze voor die laatste 60.000 euro ook nog naar de rechter gaan. Ze zouden een project gaan doen voor de opening van World Horti Centrum, maar ze zijn helemaal niet betrokken bij die opening. Dus die 100.000 euro kan gewoon terug.'

