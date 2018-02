ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Opeens zag ik overal zaklantaarns en wist ik dat het fout zat, heel erg fout', vertelt het slachtoffer van een gewelddadige woningoverval in Alphen aan den Rijn. Verdachte Abdullah M. (21) stond vrijdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft vrijspraak gevraagd vanwege gebrek aan bewijs. Abdullah ontkent dat hij er iets mee te maken heeft.

In de nacht van 21 op 22 december drongen drie daders het huis van het Alphense echtpaar binnen. De vrouw vertelde vrijdag tegen de rechters hoe dat ging: 'We waren vroeg gaan slapen, we dachten: nog een paar dagen en dan zijn we eindelijk een keertje vrij, ook na het zorgen voor moeder die helaas een maand ervoor overleden was. Ze sloegen ons meteen en ik werd halfnaakt op de gang gezet, onder toezicht van een dader'.

Later blijkt dat haar man een hersenschudding had opgelopen door de klappen die hij kreeg met een boksbeugel, er moesten tientallen hechtingen worden geplaatst. 'Overal zat bloed, onze slaapkamer leek wel een horrorfilm', aldus de vrouw tijdens haar slachtofferverklaring. 'Onze kijk op de wereld en de mensen om ons heen is veranderd'. Het echtpaar vraagt een kleine 16.000 euro smartengeld en schadevergoeding.



'Ik wilde er niets mee te maken hebben'

De daders gingen er met sieraden en geld vandoor. Er zijn vorig jaar in deze zaak twee verdachten opgepakt, onder wie Abdullah M.. Hij wees vrijdag medeverdachte Nassim M. (19) als dader aan. Nassim staat pas volgende maand terecht.

Abdullah: 'Ik wist dat hij van plan was om een woningoverval te plegen, ik had de voorafgaande avond bij hem gechilld, maar wilde er zelf verder niks mee te maken hebben, ik weet tot op de dag van vandaag niet waar die Langestraat is'.



Vingerafdruk

Maar op een achtergelaten vuilniszak werd de vingerafdruk van Adbullah gevonden. Ook stond zijn telefoon op het moment van de overval uit, net zoals bij medeverdachte Nassim.

Toeval, zegt Abdullah. De batterij van zijn telefoon was net leeg, en de vuilniszak met de vingerafdruk kwam uit het schuurtje bij Nassims woning waar ze altijd chillden. 'Ik ruimde daar altijd de rommel op, zo is die vingerafdruk misschien op die vuilniszak gekomen'.



'Bij twijfel vrijspraak'

'Hoe geloofwaardig is dat nou?', vroeg de rechtbankvoorzitter zich hardop af. Maar de officier van justitie twijfelde over het bewijs en durfde geen jarenlange celstrafeis te eisen. 'En bij twijfel moet vrijspraak volgen'.

Of tegen de medeverdachte Nassim ook vrijspraak wordt gevraagd wilde de aanklager na de zitting niets kwijt. Die rechtszaak is volgende maand. Nassim ontkent dat hij de overval heeft gepleegd. De rechtbank doet 23 februari uitspraak in de zaak tegen Abdullah. Een derde verdachte zou in Engeland zitten.